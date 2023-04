Sarah Bernhardt. La belle étoile

"Faisons simple. Sarah Bernhardt est une rock star. Avec cent ans d'avance. Un bouleversement artistique, culturel et médiatique sans précédent et sans équivalent dans son temps. Elle fut la première star mondiale - mieux : on a inventé le concept pour elle. Adulée pour son talent, célèbre pour ses excentricités et son sens du marketing, elle est le premier phénomène artistique à la notoriété planétaire. Féministe avant l'heure, dreyfusarde, partisane de l'abolition de la peine de mort, soutien de Louise Michel, directrice de son propre théâtre, demandant à jouer pour les Indiens et pour les détenus des prisons américaines, passionnée par les animaux, et par-dessus tout, femme éperdument libre et affranchie, Sarah Bernhardt est, là encore, très en avance sur son temps. Elle est une pierre angulaire et une icône. Plus rien ne fut jamais pareil, après Sarah Bernhardt. La mode de l'époque était aux femmes rondes ; elle déclare : "L'avenir est aux maigres ! ", et bouleverse les canons de beauté féminins. Sarah ne se conforme pas aux tendances du monde : elle change le monde. Cent ans après sa disparition, vous allez voir que Sarah Bernhardt, son talent et sa vie, vont vous surprendre encore, vous émouvoir parfois, et vous épater à coup sûr."