Le massage des jambes lourdes. Retrouver des jambes légères ; Améliorer le retour veineux ; Massage et automassage

Retrouver des jambes légères, c'est possible ! Sensation de lourdeur, fourmillements, chevilles gonflées en fin de journée... la grande majorité des femmes se plaignent de jambes lourdes. En cause, une mauvaise circulation veineuse et lymphatique : au lieu de remonter jusqu'au coeur, le sang stagne dans les jambes, provoquant une impression de lourdeur, des gonflements et l'apparition de varices. En plus d'apporter une sensation de bien-être générale, le massage des jambes améliore le retour veineux et soulage les symptômes des jambes lourdes. Basé sur des techniques conçues pour drainer l'excès d'eau, faire circuler les fluides, détendre les muscles et tonifier les veines, il est préconisé pour gérer les problèmes de circulation et améliorer la récupération sportive. Avec cet ouvrage, découvrez : comment faire le point sur vos jambes ; les bienfaits du massage ; les techniques de massage et d'automassage ; les gestes pour drainer, circuler, détendre et tonifier ; les zones à traiter ; les règles d'hygiène de vie ; les secrets des professionnels.