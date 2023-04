Rétrospective d'un des plus grands réalisateurs de notre époque. James Cameron est une passionnante biographie illustrée du réalisateur le plus populaire de l'histoire du cinéma. L'ouvrage retrace les histoires qui se cachent derrière les films, toutes aussi épiques et étonnantes que les films eux-mêmes. Réalisateur d'un des plus grands films de l'histoire, Titanic, James Cameron se surpasse quelques années plus tard avec la sorti d'Avatar.