Mickey Mouse Tome 9 : Mickey et le poète espion et autres histoires. 1946/1948 - Le Parapluie atomique et l’Homme qui rime et autres histoires

Toutes les aventures de Mickey par Gottfredson ! Floyd Gottfredson est celui qui a hissé le " standard character " Mickey au faîte de sa popularité en bande dessinée. Un auteur dont l'efficace simplicité du trait et le génie graphique continuent d'inspirer les artistes du monde entier comme Régis Loisel. Après L'Age d'or de Mickey Mouse qui vous proposait une sélection des meilleures aventures de Mickey par Floyd Gottfredson, cette nouvelle collection réunit enfin, et de manière chronologique, l'intégralité de l'oeuvre du maître ! Publiée en noir et blanc à raison de deux tomes par an, dans des albums luxueux à l'italienne pour respecter le format des strips d'origine, cette nouvelle édition est le rendez-vous incontournable des amoureux du travail de l'auteur, autant que des fans de Mickey de la première heure !