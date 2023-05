Les vérités cachées de la Seconde Guerre mondiale. Tome 2

Faits méconnus ou oubliés, personnages étonnants, histoires incroyables... ce second volume, iconoclaste et documenté, continue de révéler des vérités cachées, qui permettent de mieux comprendre le déroulement de ce conflit sur tous les théâtres de guerre, de l'Europe à l'Afrique, sans oublier l'Asie et le Pacifique. On y découvre entre autres que le commandement français connaissait en détail les plans allemands de l'offensive du 10 mai 1940. Que la bataille de Dunkerque n'est pas une victoire allemande. Que les Alliés ont eux aussi commis des crimes de guerre sur le terrain - ce qui a longtemps été passé sous silence. Le livre dévoile encore que les parachutistes italiens, japonais et soviétiques ont multiplié les prouesses militaires. Qu'en refusant de s'engager aux côtés de l'Axe, Franco a joué un rôle important dans le déroulement du conflit en Méditerranée. Que Tito et ses partisans communistes ont multiplié les massacres de civils et de prisonniers militaires dans les Balkans... Mais il raconte aussi, à travers les exploits de héros méconnus, le rôle important de la France dans la défaite allemande. Un ouvrage captivant pour redécouvrir l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, au-delà des mythes de la propagande des deux camps, sans complaisance à l'égard des régimes totalitaires et sans aveuglement naïf au sujet des démocraties. Historien et écrivain, Dominique Lormier est l'auteur de plus de 160 ouvrages. Lieutenant-colonel de réserve, il est également membre de l'Institut Jean Moulin, prix de la Légion d'honneur et chevalier de la Légion d'honneur. Il est l'un des meilleurs spécialistes de la Seconde Guerre mondiale.