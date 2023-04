Ecouter les voix du monde

"Ce qui s'animait autour de moi m'apparaissait plus vivant dans cette obscurité que si je l'avais observé en plein jour. Jamais je n'avais perçu aussi clairement des mufles sonder le monde, des corps s'enfoncer dans les feuillages, des cous musculeux se contracter, des flancs tressaillir, des sabots marteler rudement le sol, des jarrets frotter les herbes sèches, des cuisses se tendre dans l'esquisse d'une fuite. Jamais je n'avais "vu" ces bêtes sauvages aussi distinctement que cette nuit. Tout était prodigieusement vivant et harmonieux, comme mis en consonance". J. T. Les voix nous disent le monde qu'on ne voit pas. En redonnant chair aux voix invisibles, Jacques Tassin nous invite à renouveler l'attention que nous lui portons. Pour mieux nous relier et en prendre soin.