Simplissime Québec. Le guide de voyage le + pratique du monde

- Un guide ultra facile pour un voyage clés en main : les plus belles visites, les meilleures adresses locales, des cartes et plans hyper lisibles, des informations pratiques claires et synthétiques, et de nombreuses photos. Le meilleur du Québec : - 3 grands chapitres de visite : une boucle classique Montréal-Québec, un circuit vers Charlevoix et Saguenay et un tour en Gaspésie authentique. - - 30 cartes et 100 photos environ. Suivez le guide et faites-vous plaisir, c'est Simplissime !