L'homme qui voulut être roi

Redécouvrez l'incroyable histoire de deux aventuriers au bout du monde, d'après le récit mythique de Rudyard Kipling. Les Indes, fin du XIXe siècle. Deux amis, Daniel Dravot et Peachy Carnehan, anciens militaires britanniques et francs-maçons, caressent un rêve fou : entrer au Kafiristan, un pays légendaire. Ils n'ont qu'une ambition, devenir les rois de ce territoire lointain où aucun Européen n'a mis le pied depuis Alexandre le Grand ! Leur rêve pourrait bien devenir réalité grâce au journaliste, Rudyard Kipling qui va les aider dans cette quête insensée. Contre toute attente, les deux amis vont atteindre l'eldorado et y trouver plus de beauté qu'ils n'espéraient ! Fidèles à leur règle d'or, "ni femmes, ni boissons" , ils n'auront aucun mal à se faire accepter par la population indigène. Daniel, fin stratège, saura les conseiller jusqu'à devenir un chef militaire respecté. Mais il lui faut encore patienter pour voir une couronne orner sa tête. Le jour où ses sujets voient le médaillon maçonnique qu'il porte autour du cou, ils pensent que Daniel est plus qu'un homme, peut-être même un dieu ? Aux côtés de Peachy, plus rien ne semble entraver son ascension. Plus rien et pourtant... dans ses rêves de grandeur, Daniel ne verra pas le danger arriver. Le récit cultissime de Rudyard Kipling paru en 1888, reprenant les codes de la franc-maçonnerie, est également devenu un film à succès réalisé en 1975 par John Huston avec le duo mythique formé par Sean Connery et Michael Caine. A travers ce one shot préfacé par Didier Convard, qui éclaire d'un jour nouveau cette incroyable aventure, Jean-Christophe Derrien et Rémi Torregrossa nous proposent une adaptation haute en couleur et une passionnante histoire d'amitié aux confins du monde.