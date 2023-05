Destiny of X Tome 11

La guerre avec les Eternels aura des conséquences durables chez les mutants. Suite au massacre d'Arakko, Isca l'Imbattable doit abandonner son titre. Mais est-ce vraiment possible pour la mutante dont le pouvoir est de ne jamais perdre ? Quelle décision va prendre Diablo pour que l'humanité survive ? Nous aurons aussi des nouvelles de Dents de Sabre ! Les répercussions de JUDGMENT DAY continuent de se faire sentir (ce numéro est à lire de préférence après le dernier tome de la saga, à paraître en juin) mais cet onzième album DESTINY OF X est aussi l'occasion d'accueillir le premier épisode d'une nouvelle mini-série consacrée au plus terrifiant des mutants : Dents de Sabre ! Vous y trouverez également X-Men Green, une histoire conçue à l'origine pour Marvel Unlimited.