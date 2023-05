Chaque cahier propose : Des quiz corrigés. Des questions sur l'ensemble de l'oeuvre et des analyses de textes. Des activités pour bien saisir le contexte culturel et historique de l'oeuvre. Des cartes mentales pour aider les élèves à retenir l'essentiel. Des sujets guidés corrigés pour se préparer à tous les exercices du bac oral et écrit : explication linéaire, question de grammaire, entretien avec l'examinateur, dissertation et commentaire. Des pages dédiées aux lectures personnelles et un carnet de lecture pour rendre compte de ses impressions de lecteur. Des ressources audio : des bilans de l'oeuvre en trois étapes et des exemples à suivre pour s'entraîner à l'oral du bac. Des podcasts à écouter pour retenir l'essentiel. Ce cahier est utilisable quelle que soit l'édition de l'oeuvre prescrite par l'enseignant. Les cahiers publiés en 2023 : Arthur Rimbaud, Les Cahiers de Douai (voies générale et technologique) Francis Ponge, La Rage de l'expression (voies générale et technologique) Hélène Dorion, Mes forêts (voies générale et technologique)