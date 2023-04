Transport et logistique à l'international. 7e édition

TRANSPORTER A L'INTERNATIONAL, dans sa nouvelle édition mise à jour, présente un panorama complet du transport, illustré d'exemples, de conseils, de dessins et de documents, décrivant de façon concrète : - les implications commerciales, logistiques et administratives du transport pour une entreprise, - les moyens d'optimisation des opérations de transport, - les spécificités propres à chaque mode de transport. Au sommaire : - Le transport et la stratégie commerciale - Le choix d'une solution-transport - Les Incoterms® 2020 - La protection physique des marchandises - Les assurances transport - Les auxiliaires de transport - La sécurisation du fret et la certification des opérateurs - Le transport maritime - Le transport aérien - Les transports terrestres - Le développement durable - La douane - Transport et digital - Les systèmes d'information - Transport et E-commerce - Les risques transports à l'international En fin d'ouvrage, un cas pratique, illustrant la dimension opérationnelle des techniques développées et des QCM permettront au lecteur, étudiant ou professionnel, d'évaluer ses connaissances dans les différents domaines exposés.