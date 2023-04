Cahier de vacances PS-MG-GS. Spécial coloriages éducatifs, Edition 2023

Des coloriages au service de l'apprentissage dans toutes les matières au programme : maths graphisme et écriture lettres, sons et lecture découverte du monde Des approches pédagogiques variées : coloriages codés, coloriages guidés, coloriages pour travailler la motricité fine... Des coloriages ludiques pour laisser libre cours à l'imagination et la créativité ! Des thèmes attrayants : les vacances, la mer, les animaux marins, le parc, la fête foraine, le potager, la montagne, la piscine, les voyages, le camping, le pique-nique...