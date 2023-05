Rock, 101 albums de légende. Rock, Heavy Metal, Hard Rock

Découvrez les 101 albums rock, heavy metal et hard-rock les plus iconiques des dernières décennies. Les années 1970 ont été l'époque où les grands pionniers du heavy metal ont jeté les bases de tout ce qui allait suivre : Black Sabbath, Deep Purple. Le metal s'est petit à petit imposé au grand public, avec des groupes tels que Judas Priest, Iron Maiden, Metallica et Mötley Crüe et continue à évoluer aujourd'hui avec des groupes comme Mastodon, Tool et Slipknot. Proposant une vue d'ensemble de la musique et des histoires derrière chaque album, cette référence retrace l'histoire et le développement du heavy metal, y compris les sous-mouvements tels que le death metal, le speed metal, le grindcore et le glam metal, illustrés par des couvertures emblématiques et des photographies d'archives.