Bernard Tapie. Derniers secrets

Au milieu des années 70, lorsque Jean Duby rencontre Bernard Tapie, celui-ci est encore un inconnu. Liés par une indéfectible amitié, Bernard va l'entraîner à ses côtés dans tous les épisodes de sa vie jusqu'au banc de touche de l'OM. Dans ce livre, Jean Duby nous fait entrer dans l'intimité de son ami Bernard. Le businessman fort en gueule, l'homme politique provocateur, le patron de foot passionné... Il revient aussi sur les heures sombres, notamment les secrets de l'affaire VA-OM, les ennuis judiciaires et la maladie. Jean Duby déroule cinquante ans d'une vie passionnante dont il a été le témoin privilégié. Un demi-siècle d'une belle amitié qui dévoile Bernard Tapie sous un nouveau jour. Un homme qui rêvait d'aller toujours plus loin, sans jamais oublier d'où il était parti et qui il était vraiment.