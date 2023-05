Considérée par Lord Byron lui-même comme son oeuvre maîtresseet la plus personnelle, interrompue par la mort de l'auteur, Don Juan raconte en dix-sept chants, sur un ton facétieux et volontairement provocateur, les péripéties d'un Espagnol, voyageant à la fin du XVIIIe siècle de l'Espagne à l'Angleterre, en passant par la Grèce et la Russie. Le Don Juan de Byron à l'opposé du mythe du séducteur, est un jeune candide, jouet des événements comme des femmes. Ouvre de la maturité, pied de nez au Romantisme, que Byronavait lui-même contribué à installer, abandonné pour le sarcasme, qui renoue avec l'esprit subversif de son cher XVIIIe siècle, ce long poème inachevé en dix-sept chants, au style flamboyant etmagnifique, est le chef-d'oeuvre incontesté de Lord Byron. Fidèle à son go du scandale, prenant à contre-pied le mythe dulibertin cynique immortalisé par Tirso de Molina, Molière et Mozart, Byron fait de son héros un pantin manipulé par les femmes et leursdésirs dévorants et voué aux caprices de l'improvisation de l'auteur. Une oeuvre novatrice, satirique et ironique, dans laquelle il sepropose de dénoncer l'oppression sous toutes ses formes. "On connaîtra un jour Don Juan pour ce que j'ai voulu qu'il soit : une satire des abus de la société dans ses états actuels - et non une apologie du vice". Lord Byron