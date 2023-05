Enquête chez Balzac

Si l'on découvre grâce à eux l'oeuvre de l'illustre écrivain, on détecte vite les non-dits de cette rencontre universitaire : amour et haine, jalousie et perversion, ambition et bassesse... Le colloque s'achève en apothéose par la visite du château de Saché lors d'un escape-game meurtrier. Dénonçant les violences faites aux femmes, ce polar actuel révèle l'univers de Balzac à travers un humour tout à la fois romanesque et mordant.