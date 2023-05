Hermann Rochling. La fabrique du 3ème Reich

Le tsar de l'industrie allemande Qui connaît Hermann Röchling, magnat industriel condamné pour crimes de guerre à la suite des deux conflits mondiaux du XXe siècle ? Son histoire, et celle de sa famille, est le récit de l'expansion de la puissance industrielle allemande. Le site métallurgique de Völklingen dans la Sarre, jadis maison-mère des Röchling, fut consacré patrimoine mondial de l'Unesco en 1994 et ARTE a tracé de ce baron du fer un portrait complaisant. L'auteure a enquêté sur celui qui fut l'un des principaux protagonistes dans la machine de guerre aux côtés d'Albert Speer, et d'Hitler lui-même, et sur son implication dans les conflits entre la France et l'Allemagne depuis 1870, en particulier, pour le contrôle des mines de fer en Lorraine. Röchling sera gracié sous la pression américaine en 1951 afin de pouvoir remettre rapidement en marche la machine industrielle allemande et construire une Europe forte face à la menace à l'Est. Margaret Manale, historienne et germaniste, traductrice/interprète diplômée d'Etat, est entrée au CNRS comme spécialiste de l'Allemagne de l'Est. Auteure d'articles et de deux livres qui portent sur Berlin et sur la reconstruction/recomposition post-Mur d'un patrimoine allemand, elle a notamment publié à la Documentation française (collection " Les Médias et l'Evénement "), dans Les Temps modernes, Etudes et Le Monde diplomatique.