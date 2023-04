Aider à renaître. Au coeur des blessures de la vie

"Comme il est vital que nous sachions accueillir l'autre qui a un parcours de vie parfois profondément blessé ; savoir discerner sa beauté, au-delà de sa vulnérabilité et de sa pauvreté ; savoir l'accueillir tel qu'il est et avoir un regard qui espère en lui, en elle ! " En neuf entretiens donnés lors d'une retraite, le père François Buet invite le lecteur à un chemin d'accueil et de miséricorde envers l'autre. Pour mieux accompagner les personnes blessées dans leur existence - et qui ne l'est pas ? - il explore la miséricorde à l'école de Jésus, la compréhension des blessures de l'âme, les obstacles au don de soi, les prières de consolation et de libération et la fécondité spirituelle. François Buet est prêtre, médecin en soins palliatifs, vicaire épiscopal du diocèse de Marseille, et aumônier des retraites Agapé Notre-Dame du Puy. Il est l'auteur de Prier 15 jours avec Frère Luc (2014) - L'accompagnement spirituel de la personne en soins palliatifs (2016) - De la libération à la vie dans l'Esprit (2018).