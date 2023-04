Pourquoi l'Amérique

Des personnes incitées à de suicider lorsqu'elles atteignent soixante-dix ans. Les habitants d'une ville texane qui en ont assez des Etats-Unis et décident de faire sécession. Un adolescent qui offre son corps à la science en vue de se dématérialiser. Des autorités qui effacent la mémoire des criminels... Impensable ? Pourtant, c'est ce qui arrive, entre autres, dans les treize nouvelles composant ce recueil. Par le biais de différents genres littéraires et en utilisant une langue novatrice, Matthew Baker met en lumière les contradictions du mythe américain à travers des sujets tels que que la vieillesse, le consumérisme, l'identité, l'immigration ou encore l'infertilité. Une tentative brillante d'exploration, à l'aide de dystopies et de récits noirs, des fractures sociales, sexuelles ou psychiques des Etats-Unis. François Angelier, Le Monde des livres. Ces nouvelles dérangent. Des gouffres s'ouvrent sous les pas du lecteur. Eric Neuhoff, Le Figaro littéraire. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Santiago Artozqui.