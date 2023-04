Histoire de célibats. Du Moyen Âge au XXe siècle

Ce livre propose dix portraits de célibataires sur le temps long de l'histoire, du Moyen Age au XXe siècle. Il part du constat d'une invisibilité des célibataires dans les recherches historiques en France : le célibat y a rarement été perçu comme une variable significative de la vie des individus, ou bien il n'est abordé qu'en négatif du mariage. Sans prétendre à la synthèse, l'ouvrage veut présenter différentes " vies de célibat ", historiquement et socialement situées. Penser des individus par leur célibat permet à la fois de comprendre ce qu'être célibataire veut dire selon les époques, quelles pratiques sociales et quelles représentations collectives recoupe cette notion. Cette galerie de portraits incarne donc, par des trajectoires de vies, la progressive formalisation et stigmatisation du célibat face à la norme du mariage.