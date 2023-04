A ciel ouvert

Quand Aya pose le pied en Grèce, elle ne comprend pas pourquoi elle doit s'installer avec sa mère et son petit frère dans une tente blanche au sein d'un camp de migrants. Pourquoi ne retrouve-t-elle pas son père qui est déjà en France ? Le temps passe et la colère d'Aya gonfle : quand la vie reprendra-t-elle enfin son cours ? Un atelier, animé par des membres d'une ONG, lui permettra d'échanger, d'apprendre l'anglais, de créer des amitiés, car Aya reste une adolescente en devenir. Le premier roman d'une jeune autrice travaillant dans l'humanitaire qui parle avec justesse du quotidien des migrants et des réfugiés, accessible aux jeunes lecteurs.