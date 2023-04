Vélo bière en Belgique. La façon la plus rafraîchissante de rouler en Belgique

Vous avez déjà sillonné le pays de la bière à pied grâce à notre guide Randos Bière en Belgique ? Voici une autre façon de découvrir son merveilleux patrimoine brassicole : à vélo ! Pierre Pauquay, grand amateur de vélo et de sports d'extérieur, vous emmène sur les petites routes et les chemins creux pour vous faire découvrir, en 40 itinéraires, la magnifique nature et le riche patrimoine de son pays. Chaque parcours est présenté en détail, qu'il s'agisse du niveau de difficulté, du dénivelé, ou des beautés et curiosités à découvrir. L'aventure se termine immanquablement à proximité d'une brasserie ou d'un lieu où déguster une bonne bière locale, testée et approuvée par l'auteur. De bonnes adresses pour se restaurer ou acheter la bière mise à l'honneur complètent l'itinéraire. Infos pratiques : pour chaque parcours le type de vélo le plus adéquat (VTT, gravel, route...) est précisé et des tracés GPX sont mis à disposition gratuitement sur notre site internet.