Alsace. Edition 2023-2024

Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Alsace éternelle : des villages fleuris et fortifiés aux robustes maisons à colombages, des cigognes et des marchés de Noël... et toute la majesté de ses routes, "des crêtes" ... et des "vins" ! Sans oublier le dynamisme d'une région transfrontalière et européenne. Dans Le Routard Alsace, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la région à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (S'imprégner de la majesté de la cathédrale de Strasbourg tôt le matin, quand on est seul sur le parvis, découvrir les ruelles magiques de la Petite France, tard le soir, quand les restos ferment derrière les derniers clients ...), des visites (Se prendre pour un chevalier en allant visiter le château de Lichtenberg, S'engouffrer dans le fort de Schoenenbourg près de Hunspach, et comprendre le quotidien des soldats pendant la 2de Guerre mondiale...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - près de 30 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir l'Alsace hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.