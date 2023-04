Je réussis mon entrée en prépa sciences industrielles de l'ingénieur. MPSI-PCSI-PTSI-MP2I, Edition 2023-2024

Ce livre de Sciences industrielles de l'ingénieur est destiné aux élèves intégrant une première année en MPSI-PCSI-PTSI ou MP2I mais aussi ceux souhaitant passer les concours en admission parallèle comme Geipi-Polytech. Il propose : Des conseils pour la rentrée et des méthodes de travail pour bien intégrer " l'esprit ingénieur " ; Les objectifs et compétences à maîtriser par chapitres ; Une auto-évaluation par chapitres sous la forme d'un QCM pour cibler les révisions ; La synthèse des notions du programme de lycée pour réviser les acquis et combler les lacunes ; Des encarts " Objectifs Prépa " pour s'immerger dans le programme de première année ; Plus de 150 exercices corrigés de difficulté progressive et chronométrés pour s'entraîner efficacement. Des fiches "savoir-faire" pour acquérir les techniques indispensables d'apprentissage de la matière (réaliser un schéma-bloc, lire des cotes sur un schéma industriel, etc.) Nouveauté de cette édition : un mini formulaire à télécharger sur lequel s'appuyer lors de la résolution des exercices. + en ligne : - Tous les QCM en version interactive.- Des problèmes pour s'immerger dans la réalité de la première année.- Un " kit Python " avec des fiches à télécharger pour bien démarrer avec Python et 10 exercices d'initiation à Python.- Un Quiz interactif " êtes-vous prêt pour la prépa ? " en partenariat avec Les Sherpas.