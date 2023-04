Casse-Noisette et le roi des souris

"Suis-je donc folle, dit-elle, de m'effrayer aussi facilement et de croire qu'une poupée de bois peut me faire des grimaces ! "Pour Noël, Marie a reçu un bonhomme casse-noisette. Ravie, la petite fille allonge le pantin de bois dans un lit de poupée puis s'endort, entourée de ses cadeaux. Mais au douzième coup de minuit, les jouets prennent vie, et une terrible bataille s'engage ! Casse-Noisette doit affronter le roi des souris pour porter secours à une princesse victime d'une terrible malédiction. La petite Marie se retrouve entraînée dans une aventure fantastique et périlleuse... - Objets d'étude : Récits d'aventures [6e] /Imaginer des univers nouveaux [5e].