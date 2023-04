Sorciers et magie

Qu'ils soient dignes de confiance, retors ou avides de pouvoir, les sorciers façonnent la magie à leur image. Parfois dangereux, toujours fascinants, ils intimident les foules. Mais, peu importe leurs pouvoirs, ils ne sont pas sans failles. Gardner Dozois a réuni autour de lui dix-sept des plus envoûtantes plumes de la fantasy contemporaine pour nous parler de magiciens bienveillants et de sorciers machiavéliques. Chamanes, enchanteurs, devins, invocateurs... Ces personnages hors du commun n'auront plus aucun secret pour vous.