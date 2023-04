Fleurs captives Tome 5 : Le Jardin des ombres

Le mariage de Malcolm et Olivia Foxworth a tourné au désastre. De leur union sont nés deux fils, tandis que la véritable nature de Malcolm, dure, froide et égoïste, s'est peu à peu révélée. Le père de Malcolm fait alors irruption dans leur existence chargée de rancoeurs. Lui est heureux, remariée avec une très belle jeune femme, Alicia, que Malcolm rêve immédiatement de posséder. La mort de son père la lui livre sans défense. C'est le début d'une lente escalade dans la folie et l'horreur, dont le but est de préserver la respectabilité du couple déchiré par la haine. Enceinte, Alicia est séquestrée jusqu'à son accouchement, puis chassée. Malcolm et Olivia s'emparent de son bébé et le font passer pour leur enfant... L'histoire du Jardin des ombres se déroule une vingtaine d'années avant le premier tome de Fleurs captives. Elle clôt cette saga culte de Virginia Andrews, traduite dans une dizaine de langues et vendue à cinq millions d'exemplaires à travers le monde. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Francis Kerline.