Accrochez-vous ! Embarquez avec un professeur pas comme les autres pour un very math trip, rodéo déjanté qui vous révélera le plaisir de faire des mathématiques... Aux côtés de Pythagore, de Napoléon et des Bleus Griezmann et Lloris, déployez toute la puissance de votre logique, rencontrez l'amour au détour d'une équation et gagnez une montagne de dollars en résolvant l'un des problèmes du millénaire !