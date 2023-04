Caroline en randonnée

Une nouvelle édition de la série Caroline, ce grand classique que tout le monde connaît et qui traverse le temps. Nostalgie de l'enfance ou découverte d'une héroïne intemporelle, profitez de ce bel album au grand format mettant en valeur les magnifiques illustrations de Pierre Probst. L'histoire de l'album : Quelle déception ! Aujourd'hui, Caroline et ses amis devaient partir en randonnée à bicyclette. Mais Pitou s'est fait une entorse. Il ne peut plus bouger. A cause de lui, tout le monde va devoir rester à la maison... Heureusement, Caroline a une idée...