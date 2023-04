Caroline à la mer

Une nouvelle édition de la série Caroline, ce grand classique que tout le monde connaît et qui traverse le temps. Nostalgie de l'enfance ou découverte d'une héroïne intemporelle, profitez de ce bel album au grand format mettant en valeur les magnifiques illustrations de Pierre Probst. L'histoire de l'album : Cet été, Caroline et ses amis ont loué une jolie villa au bord de la mer. Dès son arrivée, toute la bande s'équipe en maillots de bain, bouées et jouets de plage. Voilà de merveilleuses vacances en perspectives ! Mais gare à celui qui oublie les marées...