Autoportrait en thérapies

Marcel Rufo offre des récits de consultation vivants et quasi poétiques, qui témoignent de la large palette de sa pratique en pédopsychiatrie. Les jeunes patients qu'il évoque sont victimes de phobie ou de handicap, de troubles du comportement ou de l'apprentissage, happés par la radicalisation, fugueurs, anorexiques, en pleine interrogation sur leur sexe ou sur leurs origines biologiques... Le praticien dévoile également ses failles et ses doutes. Dans un constant va-et-vient entre ses patients et ce qu'il a appris d'eux, il s'interroge : comment vit-on ce métier ? "En nous appuyant sur nos peines". Et en apprenant de ses erreurs, de ses ratages. Même les "cicatrices psychologiques" , parfois inévitables, aident à mieux accompagner et soigner. Un livre captivant et plein d'émotion. Une manière ensoleillée de dire la vie et même la mort. Sud-Ouest.