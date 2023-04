Débuter avec PowerShell

Le langage de scripting PowerShell permettant l'automatisation d'un certain nombre d'actions facilite le quotidien des informaticiens. Que vous soyez étudiants, techniciens, administrateurs systèmes, ingénieurs ou que vous souhaitiez simplement découvrir ce qu'est PowerShell, ce livre vous permettra d'apprendre, en partant de zéro, les bases de ce langage et de découvrir l'étendue de ses possibilités. L'approche des auteurs suit une progression cohérente partant de la découverte du scripting et de son intérêt jusqu'à mener le lecteur vers l'automatisation de tâches avec PowerShell. Ainsi, après une présentation de l'historique du langage, des outils et des bonnes pratiques à adopter pour démarrer son apprentissage, vous découvrirez les fondamentaux de PowerShell. La notion de cmdlets, les scripts, le pipeline, les objets, les variables n'auront alors plus de secrets. Dans la suite des chapitres, vous découvrirez comment utiliser les conditions et les boucles pour créer des scripts ou des fonctions. Les auteurs vous expliqueront également comment passer des langages CMD ou VBS à PowerShell avant de vous apprendre à gérer les erreurs, les fichiers, les dossiers ou les dates. Des chapitres vous permettront également de découvrir en quoi PowerShell peut être utilisé pour interagir avec le registre Windows, pour les expressions régulières (Regex) ou encore pour la création d'interfaces graphiques avec Windows Forms. En plus d'un certain nombre d'astuces que les auteurs regroupent dans un chapitre dédié, chaque chapitre propose des exemples d'utilisation de PowerShell rapidement transposables dans votre quotidien.