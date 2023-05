Les horizons amers

Il s'appelait Matthew Flinders. Jeune officier de la Royal Navy, il avait une mission et un but : cartographier l'Australie naissante et prouver qu'il s'agissait bien d'une île ! Il quitta Portsmouth à bord de l'Investigator, persuadé de la justesse de son intuition. Hélas pour lui, les Français avaient lancé une expédition semblable, avec deux navires (Le Géographe et Le Naturaliste), sous les ordres d'un certain Nicolas Baudin, un personnage intrigant... Allaient-ils se rencontrer, se parler, s'affronter ? Et qui gagnerait au final cette "bataille" consistant à faire pour la première fois le tour de la Terra Australis Incognita ? Parti d'Angleterre en juillet 1801, Matthew Flinders n'y revint qu'en octobre 1810.