Moi Clovis, roi

Le premier roman de la saga sur Clovis et ses descendants ! Un grand guerrier devenu chrétien inscrit dans l'Histoire de France et la construction du pays à travers sa vie tumultueuse. Que connaissons-nous de Clovis ? Le vase de Soissons, son baptême, sa femme Clotilde ? Avons-nous déjà oublié sa conquête de l'Aquitaine sur les Wisigoths, sa traversée d'une grande partie de l'Europe, ses conquêtes des territoires au Nord, à l'Est et au Sud ? Ce roi, qui a côtoyé les plus grands personnages de son temps, sainte Geneviève, saint Rémi, saint Césaire, saint Vaast et saint Léonard. Nous découvrons comment Clovis a pu vibrer et ressentir sa conquête d'une partie de la Gaule, de la Belgique et de l'Allemagne. Nous découvrons aussi son cheminement spirituel, qu'accompagne son épouse Clotilde, vers sa conversion. Dans la peau d'un roi qui, au crépuscule de sa vie, écrit ses mémoires...