Jean-Louis Aubert, autant à nouveau

Au début était Téléphone, rare groupe de rock à avoir marqué une époque de son empreinte indélébile. Qui plus est, la trajectoire de Jean-Louis Aubert, son chanteur-tête de proue et principal compositeur, est unique à plus d'un titre. Il connaît notamment depuis bientôt quarante ans une carrière solo plébiscitée, conférant à l'artiste une aura et une popularité jamais démenties. Ce livre est un voyage à travers le temps et une invitation à emprunter les grandes artères de l'oeuvre de Jean-Louis Aubert, mais aussi ses sentiers secrets, en sa compagnie. Au coeur du livre, entre un premier rendez-vous avec l'artiste (parcours complet et son portrait ad hoc) et une analyse de l'ensemble de sa discographie (1977-2023), figurent de longs entretiens, les plus longs jamais accordés par l'artiste. Il s'y livre sans retenue, sans posture ni imposture. Nous suivons son cheminement et sa logique, ses préoccupations et ses réflexions. Nous parcourons ensemble les recoins de ses "albums cerveaux", et le labyrinthe arachnéen de ses pensées, entre rêverie et lucidité, recettes de fabrication et philosophie de vie. Fort du succès de sa dernière tournée, ce fameux "OLO tour" aux prouesses technologiques incroyables, Jean-Louis Aubert sortira son nouvel et très attendu dixième album solo, en 2023. Christophe Goffette est un enfant de la "génération Téléphone" qui dirige des revues (principalement musicales) depuis plus de trois décennies. Il est également traducteur, scénariste, producteur, directeur artistique, patron de maison de disques (et d'une radio rock). Chez Nouveau Monde il a traduit Tout Bowie, et est l'auteur du Iggy Pop.