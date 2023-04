Les via ferrata des Dolomites. Les plus beaux itinéraires, 2e édition

Une sélection des plus belles et des plus intéressantes via ferrata sur ce secteur emblématique des Alpes en Italie du Nord. Une promesse d'escapades verticales dépaysantes dans ces parois vertigineuses à quelques heures de la France. Les montagnes des Dolomites présentent un relief unique au monde, particulièrement propice au développement d'itinéraires équipés dans d'immenses parois. La vogue des via ferrata en France amène de plus en plus de montagnards français dans cette contrée située au nord-est de l'Italie. Pour une fois que la quintessence d'une activité ne se trouve pas à l'autre bout du monde, ils auraient bien tort de s'en priver... La liste des itinéraires présentés résulte d'une sélection des via ferrata les plus intéressantes selon des critères esthétiques, sportifs ou historiques. Le passé des Dolomites est en effet chargé de grands faits alpins ou militaires et on y parcourt des ferrata depuis le XIXe siècle. Tous les itinéraires ont été effectués par l'auteur qui a vérifié et actualisé les renseignements indispensables pour profiter le plus sereinement possible de ces extraordinaires paysages.