Le Petit Lenormand. Edition 2022

Tout le monde connait le Tarot Rider Waite, le Tarot de Marseille et les oracles, mais saviez-vous qu'il existe un autre système divinatoire, un peu à part ? Le Petit Lenormand est un jeu que l'on utilise traditionnellement en divination, pour prédire l'avenir. Pourtant, il n'en est pas moins pertinent lors d'un tirage de guidance ! C'est le parti qu'à choisi de développer Alexandre Musruck dans ce cahier ! Saviez-vous que Mademoiselle Lenormand, qui donne son nom au jeu, ne l'avait ni inventé ni même utilisé ? Non ? Et bien ce cahier est pour vous. Et si vous le saviez déjà, ce cahier regorge de quiz et de jeux pour tester et approfondir vos connaissances ! Dans ce cahier : - découvrez le jeu Hope, savant mélange entre le jeu de l'oie et le Petit Lenormand ; - apprenez des recettes et rituels à faires avec vos cartes ; - créez votre propre jeu ; - explorez les subtilités des cartes et leurs liens entres elles ; - tenez un journal de vos tirages prédictifs quotidiens.