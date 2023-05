Comment vivre ? 27 réponses contradictoires et une étrange conclusion

Cet ouvrage, unique, est destiné à la réflexion autant qu'à l'instruction et à être relu ; le résultat final ressemble à de la poésie et vous invite à penser par vous-même en démêlant ce qui résonne en vous ou non... Dans cet ouvrage, chaque paragraphe explique comment vous devriez vivre, et chacun d'eux est en désaccord avec le suivant. Un chapitre argumente de manière convaincante sur la nécessité d'être totalement indépendant et de garder toutes vos options ouvertes. Le chapitre suivant explique pourquoi vous devez vous engager vers une seule carrière, dans un seul endroit, et avec une seule personne... Un chapitre vous persuade d'être pleinement présent et de vivre chaque instant. Le suivant, de retarder la satisfaction et d'investir pour l'avenir. Laquelle des deux propositions est la bonne ? Quelle voie l'auteur préconise-t-il ? Les deux... !