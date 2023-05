Et si nous mettions l'amour au centre de notre vie ! Pour une vie harmonieuse et riche de sens

Tout au long de sa vie, Nathalie Godin a été en mesure de passer à travers plus d'une tempête grâce à l'amour qu'elle porte envers elle-même et envers autrui. Fondatrice de l'Académie CYMMA (Cardio. Yoga. Méditation. Motivation. Alimentation), elle est une femme tout aussi ordinaire que vous. Elle se reconnaît en vous. C'est pour cette raison qu'elle offre ses enseignements pour vous éclairer et vous guider vers cette quête absolue de liberté et de joie de vivre. Ce livre est fait pour être lu en étapes. L'intégration se fera doucement mais sûrement dans le but de créer des changements en vous en ce moment même ! Vous n'êtes plus la femme d'hier, vous êtes aujourd'hui la femme forte, prête à cheminer grâce à ce livre qui vous aidera à grandir et à libérer de l'espace pour quelque chose de plus grand. Nathalie partage son intimité à travers des moments très personnels et vous serez invitée à vous questionner sur différents sujets chauds : se mettre à l'agenda, prendre soin de soi, l'estime de soi, mais aussi la différence, l'intimidation et l'entraide entre femmes. Apprenez à dire oui. Choisissez... Vous. Mettez de l'amour au centre de tout pour vivre la vie dont vous avez toujours rêvée. "Je souhaite de tout coeur que mon livre puisse changer le cours de votre vie. Qu'il puisse briser des cycles et vous permettre de rayonner". - Nathalie. "Nathalie Godin incarne cette douceur, cette force et cette joie de vivre qui la rendent si attachante". - Nathalie Hamelin, présidente de l'ICI PNL