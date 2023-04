Merveilleuses plantes magiques. Transformez votre vie grâce aux super pouvoirs de la nature

Transformez votre vie grâce aux super-pouvoirs de la nature ! Un guide pratique et moderne pour apprendre à tirer profit quotidiennement de la magie de la nature, que ce soient des conseils pour choisir la meilleure plante qui s'adaptera à vos besoins spirituels ou pour comprendre où la placer pour qu'elle délivre au mieux ses pouvoirs. 45 profils de plantes présentant leurs propriétés magiques, ainsi que les chakras, les cristaux et les Eléments qui s'alignent parfaitement à elles. Une quinzaine de rituels (méditations, sortilèges, création d'autel, etc.) pour se connecter aux plantes et bénéficier de leurs vertus.