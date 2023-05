Sakura, Saku Tome 2 : Sakura, Saku - Tome 2

Saku rencontre enfin Ryôsuke, le garçon dont elle rêvait. Mais elle découvre avec stupéfaction qu'il n'est pas celui qui lui est venu en aide et qu'elle était amoureuse de lui sur un malentendu ! Même si Saku commence à être attirée par Haruki, qui ne cesse de la soutenir, elle ne comprend plus le sentiment amoureux et n'ose pas se lancer... Le printemps arrive avec le pressentiment d'un nouvel amour !