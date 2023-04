La sève et la cendre

La Haute-Lande, dans les années vingt. Sur cette terre humide et plate, léchée par les vents salés de l'océan, rien n'a bougé depuis le xixe siècle. Les riches distillateurs continuent de faire prospérer leur fortune sur la résine et la misère des métayers. Bien loin de Paris et des bruyantes "années folles", deux Landaises vont secouer le joug de l'ordre établi. Héritière de pinèdes à l'infini où la sève coule comme de l'or, Maylis décide de diriger elle-même le domaine, au grand scandale de sa famille. Madeleine est une paysanne assoiffée de justice et de savoir qui prend la tête d'un mouvement syndicaliste naissant. Le combat qui les oppose les découvre soeurs par la révolte et le courage.