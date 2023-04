Plusieurs personnes cherchent une voie pour parvenir à un sentiment de plénitude dans leur vie, une mission de vie qui leur permettrait de s'épanouir. Une spiritualité grandissante et un appel de l'âme mènent alors à une quête incessante de réponses aux questions existentielles. Loin de s'atténuer avec le temps, cette quête devient impérative à mesure que l'on avance sur le chemin de la vie. Ce livre explore une avenue trop souvent ignorée pour amorcer et poursuivre une saine quête de la plénitude : s'aimer inconditionnellement. Pourtant, cette avenue fut depuis longtemps proposée aux êtres humains par différents courants spirituels. La Bible, entre autres, l'énonça sous la forme d'une importante recommandation : " Tu aimeras ton prochain comme toi-même ". Pour parvenir à s'aimer inconditionnellement, des croyances doivent être identifiées et modifiées, des peurs doivent être guéries et des réflexions doivent être mises de l'avant. Un travail de nettoyage et de reprogrammation est nécessaire. Dans un premier temps, l'auteur nous propose de prendre connaissance des entraves au bonheur puis de découvrir leurs effets sur la programmation du mental. Il nous propose ensuite des outils pour corriger cette programmation et atteindre le bonheur et l'épanouissement. C'est le travail de toute une vie que d'apprendre à s'aimer sans condition et à être heureux. Ce livre vous servira d'inspiration et de guide pour entreprendre un tel travail.