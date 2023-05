"Retenir l'instant, l'éternité silencieuse d'une âme. Ecrire une poésie austère, sobre, essentielle - atteindre ce lieu où se rejoignent profondeur et surface. Une poésie qui se dit à voix basse, tendue entre l'éternité et la fragilité du présent. Immatérielle, elle se faufile entre le dit et le non-dit - comme un léger sommeil. Des poèmes qui cherchent un endroit où habiter - le silence ou le vide des mots. Des poèmes comme des graines de semence lancées dans l'air - à la recherche de l'autre. Essaim effrayé - le poème émerge du silence en quête de mots qui cernent le silence. Le poème effleure le silence avec la pointe des mots - réécrit dans le blanc de la page, entre les vers. Le blanc souillé par le noir des lettres, comme une constellation de mots, une nuit d'été à la montagne, ou comme une partition de musique des idées ou des sens. Ou le son - littéral - du silence. Le non-son - l'absolu". ANTONI CLAPES Après "Et le soleil dans ta main", qui réunissait deux recueils récents d'Antoni Clapés et qui a reçu un accueil extrêmement favorable en 2022, "Entre nature et rêve" est le second livre de ce grand poète catalan d'aujourd'hui traduit en français par Mireille Gansel et Dolors Udina aux éditions de la Coopérative. Il propose quatre recueils que l'auteur a choisi de réunir sous ce titre en raison de leur forte parenté thématique et formelle.