La Rance. De la source à l'estuaire. 28 balades

Le fleuve côtier prend sa source à Collinée, au coeur des Côtes-d'Armor et rejoint la Manche, entre Dinard et Saint Malo. Ce guide présente 28 circuits de balades de 3, 5 km à 15 km, des Côte-d'Armor à l'Ille-et-Vilaine, pour découvrir la diversité paysagère de la vallée de la Rance avec ses ponts, traits d'union de nombreuses époques : - la Rance fluviale qui traverse la campagne bocagère du Mené. - la Rance canalisée qui s'écoule d'écluse en écluse dans une vallée sauvage, parfois encaissée, souvent boisée. - la Rance maritime qui se répand, dans de petits vallons et de larges baies jusqu'à l'usine marémotrice de la Richardais, avant de s'ouvrir largement sur la Manch. En couverture : la Rance à Dinan.