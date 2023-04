Le karma de l'amour. 100 réponses à vos questions de couple inspirées de la sagesse du bouddhisme tibétain

Voici un livre sur les relations de couple comme vous n'en avez encore jamais lu ! L'auteur, Michael Roach, un moine américain qui a passé vingt-cinq ans dans un monastère tibétain, partage des secrets ancestraux sur la manière de trouver un·e partenaire et de partager une vie de couple heureuse et durable. Le principe ? Planter des graines karmiques - sous forme d'actions réfléchies ou de paroles éclairées - qui donneront les plus beaux résultats si vous les semez au bon moment et que vous y mettez l'intention juste. Eh oui, le karma marche aussi en amour ! Michael Roach répond ici à 100 questions posées par un auditoire du monde entier. Quelle graine karmique dois-je semer pour que ma femme s'intéresse à nouveau au sexe ? Pour que mon petit ami soit plus ordonné ou plus ouvert à mes centres d'intérêt ? Puis-je utiliser le karma pour empêcher ma copine d'envoyer des textos à d'autres hommes ou pour que mon mari soit moins jaloux ? Les lois du karma, rendues ici accessibles grâce à de nombreux exemples et anecdotes, s'appliquent à tous les aspects de la relation de couple : confiance, communication, plaisir, belle-famille, paix du foyer...