Les Secrets de la mer Rouge

Arrivé à Djibouti à 32 ans, Henry de Monfreid devient commerçant de cuir et de café, mais s'ennuie assez vite. Il achète alors un bateau et sillonne toute la mer Rouge. Grands ports, hameaux de pêcheurs, déserts, côtes sauvages... Il y fait un peu de tout, espionnage, transport de nourriture, pêche aux perles et contrebande d'armes. Ses aventures, entre bagarres et poursuites, sont une épopée flamboyante et témoignent d'un monde révolu où tout était possible. Car Monfreid est avant tout l'homme d'une seule quête, celle de la liberté. Henry de Monfreid (1879-1974) l' "écrivain-corsaire" encouragé à écrire par Joseph Kessel, a composé une oeuvre à partir de son propre vécu, qui fait rêver tous les lecteurs depuis des dizaines d'années. Préface inédite de Patrice Franceschi "La vie d'Henry de Monfreid, cet aventurier qui fut à la fois peintre, photographe et écrivain, est un roman palpitant". Le Figaro