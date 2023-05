Le Mythe de la suprématie humaine

Dans ce livre iconoclaste, le philosophe écologiste Derrick Jensen déboulonne la croyance presque universelle en une hiérarchie de la nature et en la supériorité des humains vis-à-vis de l'ensemble du vivant. Pour ce faire, il explore en détail la vaste complexité de la vie non humaine, systématiquement occultée, en allant des cultures chez les communautés porcines et les chiens de prairie à l'utilisation créative d'outils par les éléphants et les poissons, et en passant par la perspicacité des chenilles et des champignons. Ainsi questionne-t-il l'aveuglement plus ou moins volontaire de l'establishment scientifique et médiatique en le confrontant à une autre manière d'envisager l'intelligence et la sensibilité de la vie non humaine, ainsi que la place de l'être humain dans l'extraordinaire communauté des êtres.