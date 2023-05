Des vies orageuses

Raconter le quotidien de celles et ceux qui arrivent : le périple, l'espoir, les souvenirs douloureux, l'attente, la maladie aussi. Raconter le quotidien de celles et ceux qui accompagnent : l'engagement, les doutes, l'épuisement aussi. Et pour tous, des moments de joie, de brusques orages, le sentiment d'urgence et les rencontres. Idrissa vient d'arriver en France, Sarah fait ses premiers pas en tant que médecin. Au fil des pages de ce roman, leurs chemins vont se croiser, leurs mondes s'entrechoquer et des frontières exploser. Préface de Didier Fassin.