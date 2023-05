Étonnants animaux

Il existe environ 1, 5 million de types d'animaux différents sur Terre. Parmi eux, une centaine nous sont totalement étrangers. Ils vivent d'une manière qui nous semblerait parfaitement insolite, nous sont physiquement méconnus ou ont une étrangeté unique, tels les sphénodons de Nouvelle-Zélande, autrefois voisins des premiers dinosaures, et les axolotls du Mexique, monstres marins qui ne grandissent jamais. Du lézard à collerette, ressemblant à un dragon, à la salamandre Axolotl luminescente, capable de régénérer ses membres coupés, ce très bel ouvrage, illustré de plus de 250 photographies d'une inquiétante beauté, nous offre un aperçu du comportement et des caractéristiques des animaux les plus particuliers de notre planète. Défenseur de la cause animale et de l'environnement, l'auteur Tom Jackson a notamment étudié la zoologie, la jungle vietnamienne et a sauvé de nombreux animaux sauvages de la sécheresse en Afrique. A travers ce voyage insolite, il nous invite à nous familiariser avec l'irrésistible étrangeté du monde animal vivant et, ce faisant, nous incite à le préserver.